Conte sente Von Der Leyen e rilancia i coronabond

“Stiamo vivendo il peggiore choc dall’ultima guerra. Per cui l’Europa deve dare una risposta all’altezza”. Il premier Giuseppe Conte in un’intervista al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung (SZ) ha ribadito che c’è bisogno “di tutta la potenza di fuoco dell’Ue”e dunque della condivisione dei debiti, ossia i coronabond. “Non è questione di mettere in comune debiti passati o futuri”, spiega Conte, “ma di realizzare insieme un impegno straordinario”.

A detta del premier italiano i coronabond rappresentano “una solidarietà molto specifica e limitata nel tempo”. Il presidente del Consiglio spiega che questo strumento finanziario “ci rafforzerà enormemente sui mercati”. E in più si invierebbe un messaggio potente al mondo,

