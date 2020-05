Conte “Silvia Romano è stata liberata”

“Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia!”. Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte. La cooperante italiana era stata sequestrata nel novembre scorso nel villaggio di Chakama in Kenya. La cooperante italiana era stata sequestrata nel novembre 2018 nel villaggio di Chakama in Kenya.

(ITALPRESS).

