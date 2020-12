AGI – Il pressing di Italia Viva, un virus ‘modificato’ che affossa i mercati e due giornate di confronto con le forze di maggioranza per trovare il punto di caduta sul piano nazionale di ripresa e resilienza. In questo contesto Giuseppe Conte rilancia il Recovery Fund nell’agenda di governo e ne ‘puntella’ le fondamenta. L’Europa ci guarda, in gioco c’è la credibilità del Paese. Quindi, discutere ma nel merito e a ritmo serrato per arrivare ad una sintesi efficace. Le premesse del capo del governo. L’ultima parola, poi, sarà del Parlamento, vero e unico ‘giudice’ di un progetto nazionale. Questo il finale.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Conte: stop ritardi e polemiche sul Recovery, discutere nel merito proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento