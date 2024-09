Conte: “Tra un pranzo di gala e un selfie Meloni si occupi di chi ha lasciato indietro”

ROMA – “Bambini, persone diversamente abili, anziani. Giorgia Meloni in persona aveva garantito che le famiglie con soggetti fragili sarebbero state risparmiate dai tagli sanguinosi al Reddito di cittadinanza. I numeri del Rapporto annuale dell’Inps, invece, la smentiscono clamorosamente”. Lo scrive sui social il leader M5s Giuseppe Conte.

“In questo ginepraio di vincoli e restrizioni varie- aggiunge-, il Governo ha di fatto tagliato fuori dall’Assegno d’inclusione centinaia di migliaia di nuclei con disabili, over 60, bambini e ragazzi. Sono oltre 330mila le famiglie che percepivano il RdC e ora sono escluse dall’Assegno d’inclusione: il 40% con all’interno del proprio nucleo un over 60, il 15% con un diversamente abile e il 26% con un minore. Questo Governo si è affrettato a rimuovere i vertici Inps per mandare persone di propria fiducia, convinti che con la propaganda si possa fare di tutto, anche tenere nascosti i dati scomodi. Ma la verità inesorabile dei numeri viene a galla. Solo che i numeri qui significano persone fragili, famiglie in difficoltà”.

“Fra un pranzo di gala, un selfie e una lezioncina su cosa significhi essere ‘leader’, spero che Meloni si occupi di chi ha lasciato indietro, abbandonato a se stesso tra caro-bollette, caro-libri, aumento dei mutui e degli affitti. Sono tanti gli ‘underdog’ che non si sono buttati in politica e per questo non ce l’hanno fatta“, conclude.

