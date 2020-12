AGI – La governance del Recovery? Un colossale fraintendimento” ma “la struttura è necessaria”. Lo sostiene presidente del Consiglio Giuseppe Conte che in un colloquio con il Corriere della Sera dice: “Non mi spaventa il confronto tra alleati, l’importante è che la dialettica si traduca in ricchezza di idee, non in sterili polemiche”. E poi garantisce: “Sul Recovery abbiamo appena iniziato a discutere, avendo bene in mente gli obiettivi di funzionalità e semplificazione” anche perché, dice, “non c’è scritto da nessuna parte quanti dovranno essere”.

“Comunque”, spiega, “serve una struttura che assicuri il monitoraggio dei cantieri e il rispetto dei tempi.

L'articolo Conte: vado avanti solo se c'è fiducia. Sulla task force c'è stato un fraintendimento

