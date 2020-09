AGI – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ammesso che avrebbe voluto Mario Draghi alla presidenza della Commissione europea. “Quando si fa il suo nome ho l’impressione che lo si tiri per la giacchetta”, ma “non lo dico perché lo considero un rivale”. “Avrei visto bene Draghi come presidente della Commissione europea, l’ho incontrato perché non volevo spendere il suo nome invano” ma “mi disse che era stanco”, lo ha detto Conte impegnato oggi alla festa del Fatto quotidiano, prima, e poi al Forum Ambrosetti a Cernobbio.

E per il Quirinale il premier vedrebbe “benissimo” un secondo mandato del presidente Sergio Mattarella.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Conte: “Volevo Draghi presidente della Commissione Ue ma mi disse che era stanco” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento