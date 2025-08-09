sabato, 9 Agosto , 25

Vesuvio in fiamme, vasto incendio nel parco nazionale: operativi 6 Canadair

(Adnkronos) - Vasto incendio sul Vesuvio. Le fiamme...

Sinner-Galan oggi a Cincinnati: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - A Cincinnati è il giorno di...

Caldo e afa, 4 giorni di fuoco con Caronte: temperature fino a 40°C

(Adnkronos) - Quattro giorni di caldo infernale. La...

Trump-Putin, incontro il 15 agosto in Alaska. Zelensky: “Non cederemo nostra terra ai russi”

(Adnkronos) - "L'Ucraina non cederà la sua terra"...
contemporanea-25,-in-mostra-la-memoria-dei-soldati-indiani-in-abruzzo
Contemporanea 25, in mostra la memoria dei soldati indiani in Abruzzo

Contemporanea 25, in mostra la memoria dei soldati indiani in Abruzzo

Video NewsContemporanea 25, in mostra la memoria dei soldati indiani in Abruzzo
Redazione-web
Di Redazione-web

A Tagliacozzo opere di Annu Palakunnathu Matthew e Concetta Baldassarre

Roma, 9 ago. (askanews) – Annu Palakunnathu Matthew porta alla luce attraverso le sue opere una storia italiana semisconosciuta. Nell’ambito di “Contemporanea 25”, dodicesima edizione della rassegna ospitata a Tagliacozzo fino al 21 settembre, l’artista anglo-indiana con fotografie, oggetti, testimonianze orali ripercorre le vicende dei soldati indiani aiutati dagli abruzzesi durante la Seconda guerra mondiale. Quei ragazzi vennero a combattere al fianco degli inglesi, alcuni morirono, altri furono fatti prigionieri nella regione e dopo il settembre 1943 riuscirono a fuggire grazie all’aiuto di famiglie abruzzesi che, pur in condizioni di estrema povertà e a rischio della propria vita, li nascosero, nutrirono e protessero. Le immagini potenti, proiettate o disposte sulle pareti di Palazzo Orsini Colonna, evocano un’atmosfera immersiva che invita a riflettere su memoria, identità e solidarietà. Nell’ambito di “Contemporanea 25” il Palazzo ospita anche la retrospettiva dedicata a Concetta Baldassarre, artista nata a Sulmona nel 1924, allieva di Toti Scialoja. In mostra 60 opere che evidenziano il suo percorso dal naturalismo all’astrazione, anche oltre i confini tradizionali della tela, attraverso oggetti quotidiani e elementi tessili. Il curatore di Contemporanea 25 è Cesare Biasini Selvaggi, che ha spiegato: “Un ciclo di mostre a Tagliacozzo che parlano di memoria ma parlano anche della nostra identità e dell’importanza della solidarietà, ieri come oggi, sempre”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.