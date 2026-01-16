conti-a-piazza-di-spagna-per-lo-spot-di-sanremo:-oggi-niente-annunci

venerdì, 16 Gennaio , 26

VicenzaOro 2026, inaugurato oggi il Salone internazionale del gioiello di Ieg

(Adnkronos) - Consolidata leadership internazionale e capacità di...

Bassetti replica a Belen: “Se parla del vaccino anti-Covid è un’uscita infelice”

(Adnkronos) - "Chi fa spettacolo si occupi di...

Vicenzaoro 2026, Farsura (Ieg): “Brand riconosciuto a livello internazionale”

(Adnkronos) - “Vicenzaoro è un brand riconosciuto a...

VicenzaOro 2026, Zoppas (Ice): “Comparto orafo +120% tra 2019-2024”

(Adnkronos) - "Dal 2019 al 2024 c'è stata...
Il conduttore tra i romani per il flashmob in vista della kermesse

Roma, 16 gen. (askanews) – “Oggi niente annunci, soltanto il grande spot nel cuore di Roma”, ha detto Carlo Conti arrivando a piazza di Spagna, ai piedi della Scalinata di Trinità dei Monti, per girare l’ultimo spot “Tutti cantano Sanremo” in vista del Festival.Il conduttore e direttore artistico, assediato dai giornalisti e fotografi, non ha voluto svelare altre sorprese della kermesse che si aprirà il 24 febbraio.I romani si sono radunati per un flashmob e per cantare “Con te partirò”. “La spete?” ha chiesto Conti, per poi aggiungere: “Altrimenti proveremo con Roma non far la stupida…”.

