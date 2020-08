A luglio, secondo i dati del Mef, il saldo del

settore statale si e’ chiuso, in via provvisoria, con un

fabbisogno di 7.200 milioni, in peggioramento di circa 10.500

milioni rispetto al risultato del corrispondente mese dello scorso anno.

L’articolo Conti pubblici, a luglio fabbisogno settore statale a 7,2 MLD proviene da Notiziedi.

