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Conti pubblici, Meloni: deroga generale al patto non va esclusa
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Conti pubblici, Meloni: deroga generale al patto non va esclusa

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“Non aspettare che arrivi fase acuta per soluzioni coraggiose”

Milano, 28 apr. (askanews) – “Le proposte sul campo che anche l’Italia ha messo sul tavolo in questi giorni sono diverse. Da quelle di una deroga generale del Patto che a mio avviso non deve assolutamente essere esclusa. Io ho tentato con determinazione di condividere con i colleghi il fatto che non si tratta solo di rispondere alla crisi ma anche di rispondere con una tempistica adeguata”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo ad una domanda sul finanziamento delle misure contro il caro-energia, nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto lavoro.”Non bisogna aspettare la fase acuta per immaginare soluzioni anche più coraggiose – ha aggiunto – bisogna ragionare per prevenire il quadro”.

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