conti-pubblici,-meloni:-“soddisfazione-per-upgrade-moody’s,-premiato-lavoro-governo”

(Adnkronos) – “Accogliamo con grande soddisfazione l’upgrade di Moody’s sull’Italia, un risultato importante che non avveniva da 23 anni”. Così oggi, sabato 22 novembre, da Johannesburg la premier Giorgia Meloni. “Questo riconoscimento premia il lavoro serio e responsabile del nostro governo, frutto di scelte coerenti sui conti e di riforme strutturali, ma anche il lavoro e l’impegno delle nostre imprese e dei nostri lavoratori”.

“Desidero ringraziare in particolare il ministro Giorgetti – prosegue – per lo sforzo costante e scrupoloso nella gestione dei conti. La promozione di Moody’s è una conferma della fiducia dei mercati non solo nel governo, ma nell’Italia tutta”, conclude la presidente del Consiglio.