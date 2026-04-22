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Conti pubblici, Orsini: l’Ue faccia l’Ue, intervenire sul debito
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Conti pubblici, Orsini: l’Ue faccia l’Ue, intervenire sul debito

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“Non si può pensare agli aiuti di Stato”

Milano, 22 apr. (askanews) – “Credo che in un momento come questo, un momento complicato per il Paese, l’Europa dovrà fare l’Europa, essendo un europeista convinto”, quindi intervenire “sicuramente sul debito pubblico. Non si può pensare agli aiuti di Stato, perché la nostra capacità fiscale sarebbe ovviamente bassissima, perché il debito che abbiamo non ci permetterebbe di sostenere le imprese”.Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, commentando con i giornalisti, a margine della sua visita al Salone del Mobile, il dato Eurostat sul deficit italiano al 3,1%, che allontana al 2027 l’uscita del nostro Paese dalla procedura di infrazione Ue. “Ricordo solo che la Germania due settimane fa ha erogato 26 miliardi a sostegno dell’energia. Noi 26 miliardi non li abbiamo – ha aggiunto – c’è un tema di competitività. Non è che solo alcuni Paesi europei, ma tutta l’Europa deve andare bene, essendo noi la seconda manifattura europea”.

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