Continua a bruciare la Spagna, Galizia tra le più colpite dai roghi

Incendi soprattutto nel Nord-Ovest ma è allerta in tutto il Paese

Roma, 16 ago. (askanews) – Continua a bruciare la Spagna. Incendi in tutto il Paese, in particolare nel Nord-Ovest, dove le regioni più colpite sono la Galizia e la Castiglia e Leòn.Ad A Gudina, un piccolo villaggio galiziano vicino al confine tra le due regioni, gli abitanti osservano le fiamme che si avvicinano e si preparano a “combatterle” come possono prima dell’arrivo dei vigili del fuoxo, impegnati in decine di interventi.Tutta la Spagna è in allerta per l’ondata di caldo estremo che da giorni soffoca gli abitanti, mentre l’agenzia meteorologica ha avvertito che gran parte del Paese è a “rischio molto alto o estremo” di incendi boschivi.

