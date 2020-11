AGI – Btp Futura continua a riscuotere un buon risultato presso gli investitori retail che, nella seconda edizione, con scadenza nel 2028, ha raccolto 5,71 miliardi, di cui 335 nell’ultima mezza giornata di collocamento.

In due tranche il titolo di Stato ha racconto quasi 12 miliardi (a luglio era stato emesso un decennale per 6,1 miliardi), che saranno utilizzati per pagare le spese legate alla lotta alla pandemia da Coronavirus.

Durante il periodo di collocamento, curato da Intesa Sanpaolo e Unicredit con il supporto delle due banche co-dealer Banca Akros e Banca Sella, sono stati conclusi 123.717 contratti con un taglio medio di 46.164,29 euro;

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Continua il successo dei Btp Futura, nella seconda edizione ordini per 5,7 miliardi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento