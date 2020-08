Continuano ad aumentare i contagi, ci sono quasi mille focolai in tutta Italia

AGI – Nuovo rialzo dei casi di coronavirus in Italia: oggi sono risultate positive 523 persone, contro le 481 di ieri: preoccupa il superamento della soglia ‘psicologica’ dei 500 nuovi positivi. Ma diminuiscono i decessi che passano a 6 dai 10 di ieri. In totale le morti causate dal Covid passano da 35.225 a 35.231.

L’andamento regionale

Ancora una volta le vittime si concentrano nelle due regioni più colpite dall’epidemia: due sono state registrate oggi in Lombardia e altrettante in Veneto. Le morti lombarde totali passano da 16.833 a 16.835, quelle venete aumentano da 2.092 a 2.094. Una sola vittima in Piemonte,

