contraffazioni,-reazioni-allergiche-e-irritazioni-cutanee

“Testare alla fonte i cosmetici online unica soluzione”

L’hair-stylist internazionale Riccardo Brisinello lancia la sua ricetta per scongiurare spiacevoli conseguenze: “Cruciale salvaguardare il pH del capello”…

Prodotti contraffatti o non conformi alle normative di sicurezza, mancanza di controlli, etichettatura errata, possibili reazioni allergiche o irritazioni cutanee dovute a ingredienti sconosciuti o non sicuri. Sono molteplici i rischi che affronta chi acquista un cosmetico online, un mercato che raggiungerà, queste le previsioni, i 211,1 miliardi di dollari entro il 2025.

Serve, per scongiurare ogni problema, un approccio innovativo che validi i prodotti prima del lancio in rete: “Offrire prodotti realmente efficaci, testati direttamente nei nostri saloni prima di proporli al mercato digitale – afferma Riccardo Brisinello, esperto del settore con esperienza internazionale anche negli Stati Uniti – è l’unica strada possibile. Ed è quello, primi in Italia, che facciamo: non partiamo mai da un target price per sviluppare un prodotto, ma dalla performance che vogliamo ottenere. Solo dopo averlo testato su migliaia di persone, decidiamo se metterlo in commercio online”.

“Oggi il consumatore cerca un equilibrio tra naturalità e performance immediata – spiega Brisinello. Siamo tutti affascinati dai prodotti organici e vogliamo salvare il pianeta, ma non siamo disposti a rinunciare ai risultati. Per questo abbiamo sviluppato il concetto di cosmeceutico del capello, un prodotto che mantiene l’eticità dell’organico ma con alte percentuali di principi attivi per risultati tangibili e immediati. La mia filosofia è basata sull’analisi della struttura del capello e sulla comprensione dei bisogni reali dello stelo. Lavoro sui cardini del capello e della struttura capillare, curandone il pH e la cute. Il pH del capello è un elemento cruciale: se non lo manteniamo neutro, il capello può diventare opaco, fragile, privo di forza e con le doppie punte. Con i nostri prodotti, riusciamo a riportare il pH al suo livello naturale, chiudendo le squame del capello e renderlo più sano, luminoso e corposo”.

La strategia di validazione diretta nei saloni di proprietà prima del lancio online sta dimostrando la sua efficacia anche in termini di espansione internazionale: “Il prodotto italiano ha una grande valenza in America e all’estero in generale. Dobbiamo essere più portabandiera della nostra nazione e di quello che siamo in grado di fare – sottolinea Brisinello, che ha già avviato collaborazioni con partner americani per la distribuzione negli Stati Uniti e in Canada. Il modello di business basato sulla validazione diretta nei saloni di proprietà prima del lancio online potrebbe presto diventare un benchmark per l’intero settore, in un’epoca in cui l’autenticità e l’efficacia reale dei prodotti sono diventati fattori determinanti nelle scelte d’acquisto dei consumatori”.