contraste-di-perdomo-festeggia-10-anni-con-quattro-cene-evento

Milano, 5 ott. (askanews) – Contraste festeggia i suoi primi dieci anni con “Contraste/Contrario”, un ciclo di quattro cene evento in programma tra ottobre e dicembre. L’iniziativa nasce per ripercorrere la storia del ristorante guidato da Matias Perdomo assieme a Simon Press e Thomas Piras, aperto nel 2015 in via Giuseppe Meda 2 a Milano.

In dieci anni il percorso dello chef uruguaiano ha intrecciato ricerca, sperimentazione e nuove aperture. Nel 2018 è arrivata la stella Michelin, seguita dall’avvio dei format Exit ed Empanadas De Flaco fino a Roc – Rosticceria Origine Contraste, riaperta a giugno 2025 con un menù rinnovato e un servizio di consegna studiato per ampliare il pubblico.

Il programma di “Contraste/Contrario” propone quattro appuntamenti con 24 coperti disponibili per ciascuna data. Una grande tavolata accoglierà i partecipanti, invitati a rivivere i passaggi principali dei dieci anni di attività attraverso una cena concepita come rappresentazione teatrale, in cui i piatti diventano strumenti narrativi e gli atti del menu si trasformano in capitoli di una storia.

Il calendario prevede le cene martedì 7 ottobre, martedì 28 ottobre, lunedì 10 novembre e lunedì 1 dicembre, tutte alle 20 al ristorante Contraste. La formula intende riavvolgere il percorso di un decennio, alternando tradizione e capovolgimento delle regole, con l’obiettivo di offrire un’esperienza conviviale che mette al centro creatività e dimensione corale.

“Contraste è nato come un luogo di incontro e di sperimentazione” ricorda Perdomo, sottolineando che “questa celebrazione è un ringraziamento alla città che ci ha accolto e sostenuto in questi anni. Guardiamo indietro per rinnovarci, mantenendo intatta la voglia di stupire e di condividere”.

