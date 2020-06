Contratti in scadenza e calciatori in prestito: arriva la decisione della FIGC

Con la certezza – sperando che non capitino situazioni imponderabili sul fronte epidemiologico – che la Serie A verrà portata a termine, dopo il nuovo protocollo sanitario validato dal Cts e dal Ministero della Salute (che in caso di positività al Covid di un calciatore o membro dello staff non obbliga ad andare in quarantena l’intero gruppo squadra), restava ancora uno scoglio da superare: quello dei contratti dei calciatori in scadenza al 30 giugno 2020 e dei giocatori in prestito. E in… continua a leggere sul sito di riferimento