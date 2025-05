contributi-2025-per-artigiani-e-commercianti,-i-giovani-commercialisti:-istruzioni-inps-ancora-non-disponibili

“A dieci giorni dalla prima scadenza di pagamento dei contributi Inps per artigiani e commercianti, non è ancora disponibile una procedura che consenta di applicare in modo automatico la riduzione contributiva del 50%”. È quanto denunciano in una nota Francesco Cataldi, presidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e il consigliere di giunta Massimiliano Dell’Unto.

“Dalla pubblicazione della Legge di Bilancio 2025 – spiegano – l’Inps non ha ancora implementato una modalità operativa sul proprio sito per consentire l’accesso all’agevolazione, magari assimilando tale richiesta a quella già in essere per i contribuenti che adottano il regime forfettario. L’unico intervento è rappresentato dalla circolare n. 83 del 24 aprile, che contiene indicazioni tutt’altro che risolutive, rimandando a un futuro messaggio operativo che, a questo punto, appare tardivo».

Secondo quanto riportato al punto 6 della circolare, i contribuenti hanno due opzioni: versare l’intera quota entro il 16 maggio per poi recuperare l’eccedenza tramite compensazione con i versamenti successivi; oppure calcolare manualmente l’importo e modificare la codeline per applicare da sé la riduzione. Entrambe le soluzioni, sottolineano Cataldi e Dell’Unto, “comportano un aggravio di lavoro per i commercialisti e sono in contrasto con il comma 150 della stessa Legge di Bilancio, che ha previsto risorse aggiuntive proprio per potenziare l’amministrazione dell’Inps. Sarebbe auspicabile – concludono – che l’Istituto mettesse in atto, in tempi congrui, strumenti operativi adeguati per agevolare l’attività dei contribuenti e dei loro consulenti, evitando che le agevolazioni restino inaccessibili a causa di inefficienze procedurali».