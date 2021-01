AGI – Né genio, né follia. Non c’è spazio per i luoghi comuni sul sito ‘La senti questa voce’, il giornale scritto dagli utenti del Servizio di riabilitazione psichiatrica di Cagliari che, stanchi degli stereotipi, hanno deciso di prendere in mano la situazione e raccontarsi. È nata così la ‘redazione web’ che ogni settimana si incontra per programmare e scrivere articoli sul mondo della psichiatria e non solo: sport, poesia, recensioni e interviste animano la home page del sito.

“La scorsa estate ho visto Luca Telese per strada, era a Cagliari per presentare il suo libro.

L’articolo Contro i pregiudizi sulle malattie mentali la ‘voce’ di chi le vive proviene da Notiziedi.

