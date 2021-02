Contro il Benevento è un Napoli da record! Un dato che non compariva dal 2011

Il Napoli grazie alla vittoria sul Benevento ha ripreso la corsa al quarto posto. Ma non solo. Per la squadra di Gattuso questo successo ha segnato anche un record che mancava dal 2011.

Napoli, record di clean sheet

Secondo quanto riportato da Opta, il Napoli ha mantenuto la porta inviolata per 4 incontri casalinghi di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2011 (8 in quel caso). Un vero e proprio bunker!

