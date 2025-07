contro-il-‘caldo’,-vademecum-a-fumetti-all’interporto-di-bologna

BOLOGNA – Un vademecum a fumetti e in quattro lingue per aiutare i lavoratori dell’Interoporto di Bologna ad affrontare in sicurezza il grande caldo di questi giorni in uno dei settori più esposti alle ondate di calore (la logistica con i suoi piazzali) e, per questo, inserito tra quelli a rischio nell’ordinanza della Regione. Nei giorni scorsi, del resto, proprio dai piazzali della piattaforma logistica sono arrivate diverse segnalazioni. “Abbiamo quindi pensato di realizzare delle schede da divulgare in Interporto realizzate anche grazie alla collaborazione con l’Ausl nel progetto School salute e sicurezza”, spiega il direttore della Logistica etica di Interporto, Alessandro Alberani.

SCHEDE DIDATTICHE DISTRIBUITE NELLE AZIENDE DEL POLO DI BENTIVOGLIO

“Da anni ci troviamo nei mesi estivi davanti a questo problema che va affrontato sensibilizzando le oltre 100 aziende che operano nella cittadella della logistica. Carico e scarico merci, movimentazione delle merci e altre funzioni svolte con questo terribile caldo producono gravi problemi agli operatori del settore”, avverte Alberani. Di qui, la predisposizione di schede didattiche che saranno distribuite nelle aziende insediate nel polo di Bentivoglio. “I datori di lavoro devono garantire un’adeguata ventilazione nell’ambiente di lavoro, mettere a disposizione acqua fresca, organizzare le giornate in modo che il lavoro più faticoso non si svolga nelle ore più calde. Ai lavoratori consigliamo di bere molta acqua, di fare pause di lavoro, di avere abbigliamento adeguato, evitare l’isolamento”, sono i consigli del direttore. “Abbiamo realizzato le regole in quattro lingue: italiano, francese, inglese e arabo. Le schede sono state inviate a tutte le aziende che provvederanno alla divulgazione. Crediamo molto nella prevenzione, nell’educazione al lavoro e alla formazione: la School e’ nata anche per questo”, conclude.

