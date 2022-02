Contro il caro-carburante tir in protesta al porto di Palermo

PALERMO – La protesta degli autotrasportatori contro il caro-carburante arriva a Palermo. Una decina di mezzi pesanti stazionano nei pressi dell’ingresso al molo Santa Lucia, mentre altri tir sono fermi lungo la strada che costeggia il porto e conduce poi al varco Cristoforo Colombo. La situazione è monitorata dalle forze dell’ordine. La protesta degli autotrasportatori è partita alcuni giorni fa a Catania: epicentro il casello autostradale di San Gregorio.Sugli scaffali dei supermercati iniziano a scarseggiare i prodotti dell’ortofrutta, mentre oggi si registrano le prime file ai distributori di carburante.

MUSUMECI: “ROMA INTERVENGA SUBITO”

Il permanere della vertenza degli autotrasportatori per il caro carburanti rischia di appesantire, ancora di più, una situazione economica già difficile nelle regioni meridionali. Situazione che si sta aggravando anche a causa del conflitto in Ucraina, ma che coinvolge tutte le nazioni europee e quindi anche noi. Per questo motivo, dopo avere sentito il collega governatore della Puglia Michele Emiliano, abbiamo concordato con il presidente della Conferenza della Regioni, Massimiliano Fedriga, di intervenire sul governo nazionale: servono provvedimenti urgenti e risolutivi”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

