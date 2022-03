BARI – “Resteremo qui fino a quando dal governo non arriveranno risposte concrete alla crisi che stiamo vivendo”. Lo dichiara Franco Minervini, direttore di Assopesca Molfetta (Bari) che oggi è fermo sul molo cittadino in segno di protesta e manifestando, come sta accadendo in tutta Italia, contro il caro gasolio.

“Il gasolio costa troppo ed è solo uno dei problemi, in ordine di tempo, che colpisce il settore fiaccato – dicono i manifestanti – da norme comunitarie troppo severe e inadatte al tipo di pesca che viene svolta nell’Adriatico e dalla riduzione delle giornate in mare aperto. Servono aiuti concreti – spiegano – perché adesso le conseguenze dell’aumento dei prezzi del carburante sono difficili da sostenere”. “Nel pomeriggio di oggi è previsto un incontro al Ministero che inizialmente era previsto il 10 marzo ma viste le condizioni in cui versa il settore è stato anticipato – continua il direttore di Assopesca Molfetta – sentiremo le soluzioni che proporranno per aiutare il settore”.

Intanto, il sindaco della cittadina Tommaso Minervini ha promesso che chiederà “un incontro in Regione per aiuti immediati alle marinerie”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Contro il caro gasolio pescatori in sciopero a Molfetta proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento