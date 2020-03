In Sardegna il presidente della Regione Christian Solinas e il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu invocano il santo della peste. A Sant’Efisio, il martire guerriero al quale i cagliaritani si rivolsero a metà del ‘600 per chiedergli di liberarli dalla ‘morte nera’, nei giorni dell’epidemia del Covid-19 si è affidato anche l’arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi. Il nuovo titolare dell’arcidiocesi, che già la settimana scorsa aveva invitato i fedeli a riunirsi in preghiera, ha raggiunto ieri la chiesetta nel centro storico del capoluogo sardo, dove è custodito il più antico simulacro del santo. E qui, davanti alla nicchia dell’altare maggiore,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Contro il coronavirus in Sardegna s’invoca il santo della peste proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento