Contro l’autonomia raccolte 100 mila firme online in meno di due giorni, Magi (Più Europa): “Italiani firmano sotto l’ombrellone”

ROMA – “Le adesioni online alla richiesta di referendum per abrogare la legge sull’Autonomia differenziata hanno superato quota 100.000 in meno di due giorni, il 20% delle 500.000 richieste, un obiettivo alla nostra portata. Ma non ci accontenteremo e continueremo a raccogliere le firme per tutto il tempo disponibile, sia sul web che nei banchetti che abbiamo organizzato e che intendiamo moltiplicare in maniera capillare in tutta Italia. Per noi è fondamentale parlare con il maggior numero possibile di persone, spiegare le ragioni della nostra mobilitazione e rendere questa battaglia sempre più condivisa e partecipata: una battaglia democratica in difesa dell’unità e della coesione nazionale, del welfare pubblico e universalistico e delle prospettive economiche e sociali del paese”. Lo scrive in una nota il Comitato referendario per l’abrogazione della legge sulla autonomia differenziata.

MAGI: “SUCCESSO FIRME ONLINE DIMOSTRA CHE DEMOCRAZIA DIGITALE FUNZIONA”

“Le centomila firme raggiunte in poche ore dal referendum sull’autonomia dimostra che la democrazia digitale funziona e che gli italiani stanno firmando anche sotto l’ombrellone contro questa riforma che rende l’Italia peggiore. Ora abbiamo capito perché il governo ci ha messo oltre due anni per arrivare la piattaforma online. Si può votare anche per abrogare alcune parti del Rosatellum e invito tutti a sottoscrivere anche quel quesito”. Lo dichiara il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

SCHLEIN: “C’È FILA PER FIRME REFERENDUM, IN TANTI VOGLIONO DARE SEGNALE”

“Ci sono già moltissime persone che vogliono dare un segnale, dare una mano e poi naturalmente convincere tantissime persone ad andare a votare per questo referendum per bloccare questo disegno scellerato che aumenta le diseguaglianze che invece abbiamo bisogno di ridurre”. Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, commentando i primi dati della raccolta firme – ora possibile anche online – per il referendum sull’Autonomia differenziata.

“Abbiamo avviato questa raccolta firme con tante altre forze di opposizione, forze politiche, sociali, associative e sindacali e siamo molto contenti che già in questa prima settimana di banchetti e di raccolta firme anche online ci sono già le file”, aggiunge.

M5S: “VOLANO FIRME ONLINE CONTRO SPACCA-ITALIA“

“In meno di due giorni le firme online a sostegno del referendum contro l’Autonomia differenziata volano verso quota 100 mila. Un segnale fortissimo e un avviso chiaro a Meloni e Calderoli: l’Italia non si spacca. Intanto, a dispetto delle richieste tardive e strumentali di moratoria degli stessi alleati forzisti, Occhiuto e Tajani, il ministro Calderoli ha fatto già sapere che quattro regioni del Nord hanno richiesto l’avvio del negoziato per l’Autonomia su varie materie. Meloni è consapevole che rischia di spaccare Italia e governo procedendo in questo modo? Immaginiamo che al ritmo in cui le firme stanno procedendo, la presidente stia sudando freddo. Ed è solo l’inizio”. Così i rappresentanti del M5S nelle commissioni Affari Costituzionali Enrica Alifano, Carmela Auriemma, Roberto Cataldi, Alfonso Colucci, Alessandra Maiorino e Pasqualino Penza.

