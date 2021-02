Contro le varianti servono più campionature e zone rosse, dice Galli

AGI – La “pericolosità delle varianti” che si stanno diffondendo anche in Italia “è ancora tutta da definire, ma qualche dato in quella direzione purtroppo c’è”. E per non farci “cogliere impreparati è necessario attivare un sistema funzionante e puntuale per la rilevazione dei fenomeni quando accadono”. E’ il monito lanciato all’AGI dal direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli.

“E’ importante procedere su due fronti: quello dei possibili focolai e quello delle campionature”, spiega Galli. “Ogni Regione dovrebbe effettuare un certo numero di analisi settimanali per ottenere una campionatura rappresentativa a livello nazionale delle alterazioni che si presentano”.

