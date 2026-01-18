controlli-al-piper,-sequestro-preventivo-dello-storico-locale

domenica, 18 Gennaio , 26

Roma, 18 gen. (askanews) – Sequestro preventivo dello storico locale Piper di Roma. Secondo quanto si apprende, sarebbero state riscontrate una serie di anomalie nel locale di via Tagliamento. Riscontrate modifiche strutturali all’impianto, alcune assenze di certificazioni, rischi sotto il profilo dell’evacuazione di emergenza, carenze nelle condizioni igieniche sanitarie, presenza di un numero di avventori di gran lunga superiori rispetto alla capienza prevista per l’impianto. “Si attende ora la convalida dell’autorità giudiziaria”, riferiscono le fonti. Il controllo è avvenuto dopo l’una di questa notte da parte della divisioni amministrativa della questura di Roma. Controlli che si sono intensificati nell’anno giubilare e che non sono aumentati in seguito alla strage di Crans-Montana.

