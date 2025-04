controlli-di-sicurezza-rafforzati-in-vaticano-e-zone-limitrofe

Previsti grandi flussi di fedeli per l’omaggio a papa Francesco

Roma, 22 apr. (askanews) – Rafforzata la sicurezza in Vaticano e zone limitrofe a Roma in vista della grande affluenza di fedeli di questi giorni per rendere omaggio papa Francesco. Ad accoglerli una massiccia presenza di polizia nell’area intorno a Piazza San Pietro, mentre le autorità italiane mettono in atto misure di sicurezza per gli eventi che precedono i funerali del Papa, previsti per il 26 aprile, cui parteciperanno leader provenienti da tutto il pianeta.