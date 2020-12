Controlli sullo shopping a Roma, isolata la Fontana di Trevi per un assembramento

AGI – È stata isolata dalla polizia locale di Roma Capitale l’area di Fontana di Trevi, a Roma, a causa di un assembramento di persone. Secondo quanto si apprende, i vigili procederanno a una graduale riapertura e un contingentamento con modalità stop and go, procedura in atto anche in altre località del “tridente”, al fine di scongiurare la formazione di blocchi di persone incompatibili con l’epidemia da Covid-19.

Circa 40 ragazzi sono stati multati dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sorpresi a consumare bevande davanti ai locali oltre le ore 18. In particolare i controlli hanno riguardato le zone più frequentate dai giovani come il rione Monti e Trastevere,

