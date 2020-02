Controllore aggredito alla stazione Vanvitelli della metropolitana a Napoli

La vicenda.

Un operatore dell’ANM, addetto al controllo dei ticket, è stato aggredito il giorno 4 febbraio, verso le 14,30, all’interno della stazione Vanvitelli della linea 1 della metropolitana come segnalato da il Mattino. L’agente dell’ANM era in servizio in prossimità dei tornelli quando ha cercato di fermare un giovane che tentava di eludere i controlli, a quel punto l’uomo è stato, prima, insultato e poi colpito al volto con un pugno. L’aggressore si è dato alla fuga mentre l’agente di controllo della stazione è stato curato all’ospedale Cardarelli dove ha ricevuto una prognosi di 5 giorni di guarigione.

Il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli solidarizzando con la vittima commenta così l’accaduto: “È in aumento il numero di aggressioni all’interno delle stazioni nei confronti degli operatori.

