BARI – Sono stati convalidati gli arresti di Giovanni Russi di 28 anni e di Roberto Antonio De Cesare, 30enne, considerati gli autori dell’aggressione ai danni di Vittorio Brumotti, l’inviato del tg satirico “Striscia la notizia” che a San Severo (Foggia) lo scorso 5 ottobre è stato colpito da un pugno in pieno volto mentre stava registrando un servizio sullo spaccio di droga nel quartiere San Bernardino. Il 28enne è ai domiciliari mentre De Cesare si trova in carcere. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dagli uomini della squadra Mobile di Foggia, Russi sarebbe evaso dai domiciliari quando è sceso in strada per impedire che Brumotti completasse il suo lavoro. L’uomo è accusato di lesioni personali aggravate ai danni di alcuni operatori di polizia intervenuti per riportare la calma. Gli investigatori continueranno a indagare per definire meglio i contorni dell’accaduto e individuare altre persone che potrebbero aver partecipato all’aggressione.LEGGI ANCHE: Brumotti colpito da un pugno mentre girava a Foggia un servizio per ‘Striscia la notizia’, arrestati i due aggressori

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Convalidati gli arresti per gli aggressori di Vittorio Brumotti proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento