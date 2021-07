Conzatti: “Se il mio ddl fosse stato approvato, si sarebbe potuto applicare al caso Pedri”

ROMA – “Se questa legge fosse stata già attuata, si sarebbe potuta applicare al caso di Sara Pedri? Ce lo diranno gli esiti dell’inchiesta, ma dalle prime indiscrezioni molto probabilmente sì. Molti colleghi della dottoressa, fino ad oggi, sono stati sempre molto attenti e riservati ma hanno chiesto di essere ascoltati privatamente. Questo vuol dire che hanno molto da raccontare, se tutelati”. Lo afferma Donatella Conzatti, Senatrice di Italia Viva, intervistata dalla Dire, che ha presentato un disegno di legge su ‘mobbing e straining’ e fatto avviare una commissione d’inchiesta del Ministero della Salute sul caso della ginecologa Sara Pedri, che dopo tre mesi di lavoro all’ospedale di Trento si è dimessa ed è scomparsa, facendo ipotizzare un problema di mobbing.

Depositato nel 2019, “è un disegno di legge che amplia le categorie e le situazioni soggettive coperte dalla normativa antidiscriminatoria – spiega Conzatti- È incardinato in commissione giustizia ma è fermo perché la pandemia ha rallentato i lavori parlamentari. Il caso di Sara Pedri ha riacceso l’attenzione su questa proposta di legge”, afferma la prima firmataria della proposta.

“Le commissioni di inchiesta, quella interna dell’azienda sanitaria, e quella ministeriale che ho chiesto- spiega- stanno facendo emergere profili riconducibili al mobbing, stress da lavoro, orari impossibili e maltrattamenti. Tanto che ho chiesto al Ministro della Giustizia Cartabia e al Ministro del Lavoro Orlando, di riprendere in mano il ddl che ho presentato o di trasfonderlo in un loro dl ministeriale, o comunque di dare una spinta in commissione giustizia perché questo è solo l’ultimo dei fatti che da anni accadono nel mondo del lavoro”.

“La mia proposta è di disciplinare il mobbing e lo straining includendoli nel novero delle fattispecie che attualmente sono coperte dalla normativa antidiscriminatoria, ma anche di potenziare, in via civilistica, il risarcimento dei danni con definizione più precisa delle caratteristiche dei tecnici Ctu che sono chiamati a periziare queste situazioni, nonché cercare di quantificare una sanzione per il datore di lavoro che è responsabile di questi comportamenti”, sottolinea Conzatti.

“Abbiamo un articolo, il 2087, chiamato a supplenza ma è di difficile attuazione perché richiede un onere probatorio a carico del lavoratore difficile da dimostrare- afferma- E questo ddl dà possibilità al lavoratore di provare il fatto e dà modo ai colleghi di poterlo supportare nelle testimonianze, tutelandoli da demansionamenti o ritorsioni. È un ddl equilibrato perché tutela anche il datore di lavoro da false denunce e lo rende beneficiario per risarcimento danni per liti temerarie”, conclude la Senatrice di Italia Viva.

