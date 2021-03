CERVIA – Il nuovo lungomare di Pinarella e Tagliata di Cervia, in provincia di Ravenna, sia dedicato al Re del liscio, Raoul Casadei: è la proposta lanciata via social dalla Cooperativa bagnini di Cervia. E il post ha subito raccolto numerose adesioni: oltre 10.000 visualizzazioni e 600 like in 24 ore. La dedica della bellissima passeggiata tra la spiaggia e la pineta a Raoul Casadei rappresenterebbe “un omaggio nei confronti di un grande personaggio che è sempre stato un amico”, scrivono i bagnini. “Oltre alle sue doti di musicista e di imprenditore- motivano- Casadei aveva un profondo legame con i bagnini tanto che aveva dedicato loro la Notte del Liscio”.

Rispetto allo stato dell’arte del nuovo lungomare, l’amministrazione comunale di Cervia ha iniziato le pratiche per la riqualificazione della fascia retrostante i bagni a Pinarella e Tagliata e in questi giorni la Cooperativa bagnini sta raccogliendo le sollecitazione dei soci concessionari per ascoltare i suggerimenti e le osservazioni utili per i progettisti. “Servirà tempo per la realizzazione del progetto- concludono i bagnini cervesi- ma intanto abbiamo pensato a questo gesto ricco di valore e significato per tutti i turisti e amanti della terra di Romagna”.

LEGGI ANCHE: Il Consiglio comunale di Forlì intona ‘Romagna mia’ in ricordo di Casadei

L’articolo Cooperativa bagnini di Cervia: il lungomare sia dedicato a Raoul Casadei proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento