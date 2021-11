Cop26, a Glasgow arrivano i leader mondiali per discutere di clima

ROMA – Il presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato allo Scottish Event Campus (Sec) dove si tiene la Cop26, la conferenza sul clima organizzata dall’Onu. Ad accoglierlo il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, e il segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres. Alle ore 13 la cerimonia di apertura nella Sala Plenary Cairn Gorm. Il summit in Scozia si è aperto ufficialmente ieri, con i leader mondiali ancora impegnati a Roma per il G20. Ma è oggi, con l’arrivo delle delegazioni dei vari Paesi – quasi 200 le nazioni partecipanti – , che si entra nel vivo.

Alle 13.50, comunica Palazzo Chigi, ci sarà l’intervento del premier italiano, reduce dal G20 di Roma. Alle 15.30 Draghi e Johnson co-presiederanno la tavola rotonda ‘Action and Solidarity – the Critical Decade’: Italia e Regno Unito hanno infatti il ruolo di co-presiedere la conferenza in corso a Glasgow fino al 12 novembre. Alle 18.15, alla Giant’s Causeway Press Conference Room, il presidente del Consiglio interverrà in conferenza stampa per fare il punto sulla prima giornata di lavori.

