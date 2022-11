Cop27, Biden: “Buona politica clima è buona politica per economia”

Presidente chiede scusa per aver lasciato accordo di Parigi

New York, 11 nov. (askanews) – “Stiamo dimostrando che una buona politica climatica è una buona politica per l’economia ed è fondamento forte per una crescita economica duratura, inclusiva e resiliente”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden nel suo discorso di indirizzo ai leader politici, durante la Conferenza sul clima Cop27 in corso a Sharm el-Sheikh, aggiungendo che questi investimenti “guideranno il progresso nel settore privato e nel mondo”.

Il presidente ha chiesto scusa per aver lasciato l’accordo di Parigi e ha poi illustrato le iniziative prese all’interno degli Stati Uniti per raggiungere gli obiettivi sul clima, compreso misurare l’impatto climatico dei fornitori del governo, che dovranno rendere pubblico il loro impegno per il clima e le emissioni prodotte. Biden ha anche ricordato i 150 milioni di investimenti in Africa per accompagnare la transizione ecologica.

E poi ha spiegato che “ridurre il metano di almeno il 30% entro il 2030 può essere la nostra migliore occasione per mantenere il raggiungimento dell’obiettivo di 1,5°C”.

“Prendiamo il futuro nelle nostre mani. Un pianeta preservato, un mondo più equo e prospero per i nostri figli, ecco perché siamo qui, questo è ciò per cui stiamo lavorando. Sono fiducioso che possiamo farcela”, ha concluso

continua a leggere sul sito di riferimento