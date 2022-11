Cop27, Meloni: “Momento decisivo, l’Italia manterrà i suoi impegni per il clima”

ROMA – “Siamo in un momento decisivo nella lotta ai mutamenti climatici”. L’impegno nella lotta contro il mutamento climatico deve proseguire “nonostante uno scenario internazionale molto complesso, già colpito dalla pandemia e reso ancor più complicato dall’aggressione russa all’Ucraina, l’Italia resta fermamente impegnata nel suo percorso di decarbonizzazione nel pieno rispetto dell’accordo di Parigi”. ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo alla plenaria della COP27 a Sharm el Sheikh.

MELONI: ECO TRANSIZIONE SOSTENIBILE ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE

Per quel che riguarda l’emergenza climatica “nei mesi passati ne abbiamo sperimentato i drammatici effetti su Europa, Pakistan, Corno d’Africa e in molte altre regioni del pianeta. Siamo tutti chiamati a fare sforzi più profondi e veloci per proteggere il nostra pianeta, la nostra casa comune. Nel fare questo dovremo tenere le persone al centro, in una trasformazione che combinando sostenibilità ambientale economica e sociale”.

MELONI: MITIGAZIONE E ADATTAMENTO FACCE STESSA MONETA

“Soffriamo disastri climatici, in particolare dissesto idrogeologico, che mostrano come mitigazione e adattamento sono le due facce della stessa moneta. L’Italia c’è per bilanciare il suo supporto finanziario per entrambe le priorità “.

MELONI: PROTEGGERE IL PIANETA, LA NOSTRA CASA COMUNE

MELONI AD AL SISI: FORTE ATTENZIONE SU CASI REGENI E ZAKI

A margine del vertice di Sharm el Sheikh Meloni Giorgia Meloni ha incontrato anche il padrone di casa, il presidente della Repubblica araba d†Egitto, Abdel Fattah al Sisi. “Durante l’incontro si è parlato di approvvigionamento energetico, fonti rinnovabili, crisi climatica e immigrazione. L’incontro ha dato occasione alla presidente Meloni di sollevare il tema del rispetto dei diritti umani e di sottolineare la forte attenzione dell’Italia sui casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki”, comunica palazzo Chigi.

