cop30,-indigeni-bloccano-pacificamente-l’ingresso-alla-conferenza

La protesta contro i progetti infrastrutturali in Amazzonia

Roma, 14 nov. (askanews) – Decine di indigeni hanno bloccato l’ingresso principale della COP30, il vertice delle Nazioni Unite sul clima in corso nella città brasiliana di Belém. Una protesta pacifica, a cui hanno partecipato anche bambini.”Lottare per il nostro territorio significa lottare per la nostra vita” è scritto sul cartello mostrato da alcuni dei manifestanti, della tribù dei Munduruku, che protestano contro i grandi progetti infrastrutturali in Amazzonia e chiedono di incontrare il presidente brasiliano Lula.A causa di una “manifestazione pacifica” che non presenta “alcun pericolo”, secondo un comunicato dell’Onu Clima, le persone che si recano alla COP30 sono state invitate a accedervi da un ingresso laterale, dopo un posto di blocco militare. Il presidente della COP, André Correa do Lago, e il direttore generale Ana Toni sono andati incontro ai manifestanti per negoziare, affinché liberassero il passaggio.