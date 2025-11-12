mercoledì, 12 Novembre , 25

Cop30, indigeni manifestano a Belem: proteste e scontri

Redazione-web
Di Redazione-web

Barricati gli ingressi dalle Forze dell’ordine

Belém, 12 nov. (askanews) – Decine di manifestanti indigeni si sono scontrati con le guardie di sicurezza per l’avvio della conferenza internazionale sul clima Cop30. Secondo quanto ricostruito alcune decine di persone hanno cercato di entrare nell’area oggetto del meeting e sono state fisicamente respinte. La calma è stata comunque presto ristabilita e il servizio di sicurezza ha barricato gli ingressi con tavoli e mobili. Alcuni manifestanti sono rimasti lievemente feriti.

