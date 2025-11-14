venerdì, 14 Novembre , 25

MotoGp, oggi le prequalifiche a Valencia: orario e dove vederle in tv

(Adnkronos) - Torna in pista la MotoGp. Dopo...

Eleonora Boi, è nato il terzo figlio con Danilo Gallinari: la gioia dopo l’incidente con lo squalo

(Adnkronos) - Eleonora Boi e Danilo Gallinari danno...

L’Italia in campo vince la gara degli ascolti tv

(Adnkronos) - La partita di calcio Moldavia-Italia, valida...

Caso Garlasco, nuova udienza per l’ex pm Venditti: “Accanimento fondato sul nulla”

(Adnkronos) - Terminata la nuova udienza davanti al...
COP30 la grande fiaccolata per le foreste e i diritti sulla terra

COP30 la grande fiaccolata per le foreste e i diritti sulla terra

Chiedono protezione del loro habitat e dei diritti territoriali

Belém, 14 nov. (askanews) – I membri del Consiglio nazionale brasiliano delle “Popolazioni estrattive”, un’organizzazione che rappresenta le comunità indigene dell’Amazzonia, hanno preso parte alla Grande marcia dei popoli della foresta per chiedere una maggiore protezione del loro habitat e dei loro diritti territoriali che si è tenuta a margine della COP30 che si tiene a Belém, in Brasile. I dimostranti hanno utilizzato come fiaccole i cappelli con la fiammella, uno strumento tradizionalmente utilizzato dagli “estrattivisti” per illuminare il loro lavoro di notte, come atto di resistenza.I membri del Consiglio nazionale delle popolazioni estrattive del Brasile prendono parte alla Grande marcia dei popoli della foresta per chiedere la protezione delle foreste, i diritti sulla terra e la responsabilità climatica globale a Belém, durante un grande evento parallelo alla COP30. I dimostranti hanno utilizzato cappelli, uno strumento tradizionalmente utilizzato dagli estrattivisti per illuminare il loro lavoro di notte, come atto di resistenza.

