Cop30, principe William e Starmer da Lula: tempo per agire sta finendo

Incontro a margine del vertice dei leader

Belém (Brasile), 6 nov. (askanews) – A Belém sono arrivati il principe William e il primo ministro britannico Keir Starmer per un incontro trilaterale con il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, a margine del vertice dei leader, in vista della COP30, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima.”La finestra di opportunità per agire si sta chiudendo rapidamente – ha detto Lula – Il cambiamento climatico è il risultato delle stesse dinamiche che nel corso dei secoli hanno diviso la nostra società tra ricchi e poveri e hanno separato il mondo tra paesi sviluppati e in via di sviluppo”.

