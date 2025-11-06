Cop30, via le cravatte: il caldo di Belém cambia il dress code dei leader

Temperature oltre i 30 gradi e caldo umido nella foresta pluviale

Belem, 6 nov. (askanews) – Il caldo di Belem, in Brasile, vince sul dress code dei leader uomini al vertice pre Cop30, la conferenza dell’Onu sul clima.Le temperature superano i 30 gradi centigradi nel cuore dell’Amazzonia e nel caldo umido della foresta pluviale più grande del mondo, anche il protocollo cede il passo: alcuni leader, come Gustavo Petro della Colombia, arrivano senza cravatta, mentre altri, tra cui il primo ministro di Antigua e Barbuda Gaston Browne, se la tolgono strada facendo, mentre salutano il presidente brasiliano Lula.