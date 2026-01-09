copa-e-cogeca:-no-sorprese-su-marcosur,-mobilitazione-continua

Roma, 9 gen. (askanews) – “Nessuna sorpresa oggi a Bruxelles: l’accordo UE-Mercosur è stato approvato dal Consiglio europeo dopo mesi di manovre e pressioni senza precedenti che confermano la complessità e la divisibilità di questo dossier, lasciando al contempo segni duraturi”. Così in una nota il Copa e la Cogeca, che sottolineando come, nonostante le ultime modifiche alle misure di salvaguardia aggiuntive, le organizzazioni agricole e cooperative agricole europee rimangano unanimi e unite nel denunciare un accordo “che rimane fondamentalmente sbilanciato e imperfetto nella sua essenza. Questa profonda convinzione non fa che rafforzare la nostra determinazione e la nostra mobilitazione”.

Spetta ora al Parlamento europeo votare questo accordo “in buona coscienza. La decisione dell’ultimo minuto del Consiglio di ritirare la dichiarazione che garantisce che non ci sarà alcuna attuazione provvisoria dell’accordo prima che il Parlamento europeo abbia la possibilità di esprimersi, nonostante le promesse passate che ciò non sarebbe accaduto, è estremamente preoccupante”, proseguono.

“Erode la fiducia nella governance europea, nei processi democratici e nel controllo parlamentare in un momento in cui la credibilità istituzionale è già sotto pressione. Rivela anche nervosismo e la possibilità/probabilità di una maggioranza contraria all’accordo”, aggiungono annunciando che i vertici del Copa e della Cogeca si incontreranno lunedì per pianificare i prossimi passi della mobilitazione.