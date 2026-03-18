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Coppa d’Africa, Marocco campione a tavolino: la gioia a Rabat
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Coppa d’Africa, Marocco campione a tavolino: la gioia a Rabat

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“Una vittoria della giustizia”

Rabat, 18 mar. (askanews) – A Rabat esplode la gioia dei tifosi marocchini, dopo la vittoria alla Coppa d’Africa assegnata a tavolino. Una decisione della Confederazione Africana di Calcio che ribalta il risultato del 18 gennaio. Durante quella caotica finale, il Senegal uscì dal campo per protesta per un rigore assegnato alla squadra di casa durante il recupero del secondo tempo, ma poi rientrò. Il Marocco sbagliò il rigore e alla fine vinse il Senegal per 1-0 ai supplementari. I giudici ora hanno deciso che secondo il regolamento ai senegalesi va affibbiata la sconfitta a tavolino per 3-0.”Il risultato di oggi porta gioia a tutti i marocchini. Tutti sono felici di questo esito. Grazie a questa sentenza (o decisione), la Coppa torna a casa sua. Questo è ciò che la squadra marocchina e l’intero popolo marocchino meritavano”, dice un tifoso.”Come marocchini, questo evento ci onora perché giustizia è stata fatta a coloro che ne avevano diritto, niente di più, niente di meno. Sia lode a Dio, congratulazioni a noi, e che Dio completi questo successo concedendoci la Coppa del Mondo”, aggiunge entusiasta un altro.”Siamo felici di vedere ripristinato questo diritto violato. È un diritto di cui i marocchini erano stati privati. E tutti i marocchini gioiscono di questo dal profondo del cuore. Quanto a noi, gioiamo per questa vittoria della giustizia”, dichiara un tifoso, almeno fino al contro ricorso – già annunciato – dal Senegal.

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