coppa-d’africa:-senegal-squalificato,-marocco-dichiarato-vincitore-a-tavolino

Roma, 17 mar. (askanews) – Con un incredibile ribaltamento di situazione, il Marocco, sconfitto in finale, è stato dichiarato vincitore della Coppa d’Africa a spese del Senegal. Lo scrive il sito de le Figaro. La giuria d’appello della Confederazione Africana di Calcio (CAF) ha revocato il titolo conquistato dal Senegal durante la Coppa d’Africa (CAN) lo scorso 18 gennaio e ha dichiarato vincitore il Marocco, come annunciato martedì sera dall’organismo. L’organismo ha deciso ‘di dichiarare la nazionale del Senegal forfait nella finale, vinta per 1-0 dai senegalesi, con il risultato omologato sul punteggio di 3-0’ a favore del Marocco, precisa il comunicato. Diversi giocatori senegalesi avevano temporaneamente abbandonato il campo durante la finale, in segno di protesta contro una decisione arbitrale.

‘La Federazione Reale Marocchina di Calcio prende atto della decisione presa dalla Commissione d’appello della CAF’, ha dichiarato in un comunicato diffuso martedì sera. La FRMF tiene a ricordare ‘che il suo intervento non ha mai avuto lo scopo di contestare la prestazione sportiva delle squadre impegnate in questa competizione, ma solo di chiedere l’applicazione del regolamento della competizione. La Federazione ribadisce il proprio impegno al rispetto delle regole, alla chiarezza del quadro competitivo e alla stabilità delle competizioni africane’.