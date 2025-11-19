mercoledì, 19 Novembre , 25

Leo morto soffocato all’asilo nido nell’Aretino, cosa è emerso dall’autopsia

(Adnkronos) - Un cappuccio impigliato a un ramo...

‘Fare meglio insieme’ nell’era digitale, al via ‘Orbits 2025’

(Adnkronos) - Fare meglio insieme: è questo l'obiettivo...

Rosanna Banfi, il tumore è tornato: “Si è ripresentato dopo 16 anni”

(Adnkronos) - Rosanna Banfi dopo 16 anni colpita...

Consumi: dal ‘cucino dopo’ al ‘clicco adesso le nuove abitudini del delivery italiano

(Adnkronos) - Come e perché ordiniamo a casa...
coppa-davis,-italia-austria-interrotta-a-meta-del-primo-match.-cosa-e-successo
Coppa Davis, Italia-Austria interrotta a metà del primo match. Cosa è successo

Coppa Davis, Italia-Austria interrotta a metà del primo match. Cosa è successo

DALL'ITALIA E DAL MONDOCoppa Davis, Italia-Austria interrotta a metà del primo match. Cosa è successo
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Italia-Austria, quarti di finale di Coppa Davis, interrotta nel corso del primo match tra Matteo Berrettini e Jurij Rodionov. Ma cosa è successo? Dopo alcuni stop ai match visti durante l’ultima edizione delle Atp Finals a Torino, stavolta lo stop è legato a problemi tecnici. In particolare, un problema di illuminazione alla Super Tennis Arena di Bologna Fiere (si sono accese delle luci in più e l’illuminazione sul campo non è uniforme). Il match è ricominciato dopo circa un quarto d’ora, quando i tecnici hanno ripristinato le condizioni ideali per la ripresa della prima partita, in cui Berrettini ha vinto il primo set.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.