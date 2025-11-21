venerdì, 21 Novembre , 25
Coppa Davis, oggi semifinale Italia-Belgio: orario e dove vederla

Italia impegnata oggi, venerdì 21 novembre, in semifinale di Coppa Davis. Dopo il successo nei quarti di finale contro l’Austria, 2-0 grazie alle vittorie di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, gli azzurri hanno prenotato (per la quarta volta consecutiva) la semifinale, contro il Belgio. Ecco orario del match e dove vederlo in tv e streaming. 

Italia-Belgio, semifinale della Coppa Davis, è in programma oggi, venerdì 21 novembre alle ore 16. 

Italia-Belgio di oggi, come tutte le partite di Coppa Davis, sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro, sui canali SuperTennis e Rai 1. Streaming disponibile sul sito web di SuperTennis e sulla piattaforma di SuperTenniX, oltre a Rai Play. 

