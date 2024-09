Coppa Davis, Sinner e Musetti a riposo, c’è Berrettini

Azzurri nella fase a gironi a Bologna da martedì

Roma, 7 set. (askanews) – Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Simone Bolelli sono stati scelti dal capitano italiano di Coppa Davis, Filippo Volandri, per la fase a gironi in programma da martedì 10 a domenica 15 settembre all’Unipol Arena di Bologna. Non ci sono Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, sostituiti da Matteo Berrettini (non gioca in Davis dall’edizione 2022) e Flavio Cobolli (per lui prima convocazione). “Le scelte di oggi sono il frutto delle riflessioni e dei confronti di questi giorni con tutta la squadra, presenti e assenti – ha spiegato il capitano Volandri – Rispetto a questi ultimi, come sempre abbiamo cercato di accordare le esigenze della squadra con quelle dei miei ragazzi, perché abbiamo l’obiettivo di passare il turno anche tutelando la salute fisica e psicologica per restare competitivi fino al termine della stagione”. “Per quanto riguarda Jannik che ci ha dato la sua disponibilità per la parte conclusiva dell’impegno di Bologna – ha aggiunto Volandri – in accordo con i vertici federali e lo staff del ragazzo, abbiamo deciso di sollevarlo dalla convocazione permettendogli un pieno recupero, e avere la squadra al completo fin dal match iniziale. Lorenzo ci ha manifestato la necessità di fermarsi qualche giorno, dopo il tour de force cui si è sottoposto negli ultimi mesi, anche per la partecipazione all’Olimpiade, e, anche in questo caso d’accordo con la Federazione, ho deciso per il bene suo e della squadra di consentirgli di recuperare una condizione psicofisica ottimale. Pertanto il gruppo che scenderà in campo a Bologna sarà comunque forte, motivato e in questo momento il più attrezzato per affrontare le squadre avversarie e per guadagnare le Finals di Malaga”.