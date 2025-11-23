domenica, 23 Novembre , 25

coppa-davis,-sinner:-“vittoria-incredibile”.-e-binaghi:-“aveva-ragione-lui”
Coppa Davis, Sinner: “Vittoria incredibile”. E Binaghi: “Aveva ragione lui”

Coppa Davis, Sinner: “Vittoria incredibile”. E Binaghi: “Aveva ragione lui”

DALL'ITALIA E DAL MONDOCoppa Davis, Sinner: "Vittoria incredibile". E Binaghi: "Aveva ragione lui"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Jannik Sinner esulta con l’Italia. Il tennista azzurro, che ha rinunciato alla chiamata di capitan Volandri, ha fatto i complimenti alla Nazionale, che oggi, domenica 23 novembre, ha battuto la Spagna in finale di Coppa Davis: “Complimenti per questa vittoria incredibile”, ha scritto Sinner con tanto di emoticon tricolori in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. 

A tirare in ballo il numero due del mondo, che al momento del ‘gran rifiuto’ alla Davis aveva generato molte polemiche, è stato il presidente della Fitp Angelo Binaghi: “Aveva ragione Sinner, potevamo vincerla anche senza di lui”, aveva detto ai microfoni Rai pochi minuti dopo il trionfo. 

Il riferimento è all’intervista concessa dal numero due del mondo a SkySport, in cui Sinner ricordava come l’Italia avesse una squadra forte anche senza di lui e che poteva vincere comunque il torneo. Una profezia diventata realtà. 

 

