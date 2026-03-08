domenica, 8 Marzo , 26
Coppa del Mondo, Curtoni vince SuperG Val di Fassa. Zenere è terza
Coppa del Mondo, Curtoni vince SuperG Val di Fassa. Zenere è terza

(Adnkronos) – Gara perfetta di Elena Curtoni nel SuperG della Val di Fassa oggi, domenica 8 marzo. L’azzurra chiude la sua gara con un fenomenale 1’29″07 e torna al successo in Coppa del Mondo (in questa stagione, il suo miglior piazzamento nella specialità era stato un quarto posto in in Val d’Isere). Dietro di lei la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, seconda con il tempo di 1’29″33 e l’altra azzurra Asja Zenere, terza a soli 27 centesimi. 

Per Curtoni si tratta del quarto successo in carriera, il secondo in superG, dopo quello di Cortina d’Ampezzo nel 2022, mentre l’ultima vittoria risale al 16 dicembre dello stesso anno nella discesa di St. Moritz. Ottava Laura Pirovano (reduce da due splendidi successi in discesa), nona Sofia Goggia. 

L’azzurra ha parlato così a fine gara: “Oggi sono riuscita a fare quello che volevo. Ci credevo, sapevo di averlo ancora dentro, ma quando i risultati non arrivano ci sono i dubbi. Sono contenta, è bello essere ancora lì davanti. Gli ultimi anni sono stati tosti”.  

